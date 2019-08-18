:
.
قتل زبون في أحد المطاعم قرب العاصمة الفرنسية باريس نادلًا؛ بسبب التأخير في الحصول على شطيرة طلبها.
وقالت وكالة “فرنس برس”: إن الزبون قتل النادل لأنه اضطر للانتظار بعض الوقت للحصول على الشطيرة التي طلبها.
واتصل زملاء الضحية بالشرطة، بعدما أطلق الزبون عليه النار من مسدس في مطعم يقع بضاحية نوازي لو غران، شرق باريس.
وباءت محاولات إنعاش النادل، البالغ من العمر 28 عامًا، بالفشل، وتوفي في مكان الحادث.
وفرّ المسلح الذي قال شهود: إنه فقد أعصابه “لأن شطيرته لم تجهز بسرعة كافية”، الأمر لم يرق له.
كانت هذه تفاصيل خبر قتل نادلًا بمطعم بسبب تأخر الشطيرة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.