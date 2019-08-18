Voice Recorder: مُسجّل ومُحرر صوت جديد على أندرويد

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Voice Recorder هو تطبيق يسمح لك بتسجيل مقاطع صوتية بجودة ممتازة وفلترة للضوضاء المُصاحبة وحتى تعديلها باستخدام محرر مدمج عملي جدًا.

ومن المعروف أن أي هاتف أندرويد يأتي بشكل مُسبق مع مسجل صوت افتراضي.

ولكن على الرغم من ذلك يتجه معظم المستخدمين إلى متجر جوجل بلاي لاختيار أحد التطبيقات في هذا المجال، والقادمة بأدوات وميزات إضافية.

أحد هذه التطبيقات والتي يُنصح بتجربتها أو تحميلها في هذا المجال هو تطبيق Voice Recorder .

على أي حال، يحتوي هذا التطبيق أيضًا على واجهة بسيطة سهلة الاستخدام تسمح لك باختيار جودة التسجيل بتنسيقات mp3 و ogg.

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وهناك الدعم للتخزين على بطاقة الذاكرة الخارجية “SD”،مع إمكانية التوقف والإيقاف المؤقت أثناء التسجيل.

أيضًا، يتيح لك تطبيق Voice Recorder تحرير الملفات المُسجّلة باستخدام أدوات احترافية وإرسالها ومشاركتها سواء عبر خدمات التخزين السحابية أو تطبيقات التراسل والتواصل الاجتماعي المختلفة.

وليس هذا فحسب، حيث من الممكن أيضًا ضبط تردد الصوت أو ما يُعرف باسم ضبط معدّل العينة من 8 إلى 44 كيلو هرتز.

كذلك هناك الدعم للتسجيل في وضع الخلفية وعايرة الميكروفون وأكثر.

أخيرًا، يتوفر VoiceRecorder للتحميل لأندرويد مجانًا دون عمليات شراء داخلية..، ولكن أجدر بالإشارة أن التطبيق مدعوم بإعلانات ليست مزعجة كثيرًا.

