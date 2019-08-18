:
.
كشف حساب الصحة 937 التابع لوزارة الصحة، عن معدل سكر الدم الطبيعي والمستهدف لغير المصابين بمرض السكري.
وأكد الحساب ردًا على استفسار أحد المتابعين، أن معدل سكر الدم المستهدف لغير المصابين بالسكري، في حالة الصيام من 70-100 ملجم/دسل، وبعد الأكل بساعتين أقل من 140 ملجم/ دسل.
ووجه أحد المتابعين استفسار إلى حساب الصحة 937، قائلًا ” تحليل السكر الطبيعي كم يكون وكم يكون ماقبل السكري أرجو الإفادة عملت تحليل صايم ١٠ ساعات طلع ١٠٢ وعملت تحليل بعد الأكل ساعتين فقط طلع ١٠١ هل السكر طبيعي ” .
وأشار الحساب إلى أن هذه المعدلات في نطاق الطبيعي، قائلًا ” تعتبر القراءات المذكورة في حدود المعدل الطبيعي، مع تمنياتنا للجميع بالصحة والعافية “.
كانت هذه تفاصيل خبر ” الصحة ” توضح معدل سكر الدم الطبيعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.