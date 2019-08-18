” الصحة ” توضح معدل سكر الدم الطبيعي

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كشف حساب الصحة 937 التابع لوزارة الصحة، عن معدل سكر الدم الطبيعي والمستهدف لغير المصابين بمرض السكري.

وأكد الحساب ردًا على استفسار أحد المتابعين، أن معدل سكر الدم المستهدف لغير المصابين بالسكري، في حالة الصيام من 70-100 ملجم/دسل، وبعد الأكل بساعتين أقل من 140 ملجم/ دسل.

ووجه أحد المتابعين استفسار إلى حساب الصحة 937، قائلًا ” تحليل السكر الطبيعي كم يكون وكم يكون ماقبل السكري أرجو الإفادة عملت تحليل صايم ١٠ ساعات طلع ١٠٢ وعملت تحليل بعد الأكل ساعتين فقط طلع ١٠١ هل السكر طبيعي ” .

وأشار الحساب إلى أن هذه المعدلات في نطاق الطبيعي، قائلًا ” تعتبر القراءات المذكورة في حدود المعدل الطبيعي، مع تمنياتنا للجميع بالصحة والعافية “.

