جيبوتي: اعتداء الشيبة استمرار لتهديد إمدادات البترول العالمية

أعربت جمهورية جيبوتي عن إدانتها وبأشد العبارات للاعتداء السافر الذي تعرضت له إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي عن طريق طائرات مسيرة بدون طيار، السبت.

وقال عميد السلك الدبلوماسي، سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة، ضياء الدين سعيد بامخرمة، إن جيبوتي تعد هذا الاعتداء استمرارًا للتهديدات التي استهدفت إمدادات البترول العالمية.

وأكد السفير بامخرمة تضامن جمهورية جيبوتي المطلق مع المملكة العربية السعودية.

وقالت وزارة الطاقة السعودية، السبت، إن إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي جنوب شرق المملكة تعرضت لهجوم إرهابي، موضحة أن «الهجوم تم عن طريق طائرات مسيرة من دون طيار (درون) مفخخة، ونجم عن ذلك حريق تمت السيطرة عليه، بعد أن خلَّف أضرارًا محدودة، ودون أي إصابات بشرية.

وأكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، خالد الفالح، أن «الاعتداء على حقل الشيبة البترولي خلف أضرارًا محدودة، وإنتاج المملكة وصادراتها من البترول لم تتأثر من العمل الإرهابي».