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انقلاب ناقلة بترول يوقف الحركة المرورية على طريق محايل – بارق
متابعات الخليج 365 - احمد الشهري - ثلوث المنظر
تسبب انقلاب إحدى ناقلات البترول بتوقف الحركة المرورية على الطريق الدولي الرابط بين محافظتي بارق و محايل و بالقرب من جامعة الملك خالد فرع تهامة مما أدى إلى استنفار الجهات الأمنية و بلدية بارق لمعالجة الكميات المتسربة و تنظيم حركة سير المركبات .
واشار عدد من المواطنين إلى أن حركة سير المركبات متوقفة من الساعة التاسعة مساءً ، وحتى إعداد هذا الخبر ، و لا تزال الجهات الامنية متواجدة في الموقع .
” متابعات الخليج 365 ” ستوافيكم بالتفاصيل لاحقاً ..
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