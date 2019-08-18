شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تُدين بشدة الاعتداء على حقل الشيبة البترولي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (القاهرة)

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات للاعتداء السافر الذي تعرضت له إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي عن طريق طائرات مسيرة بدون طيار اليوم.

وأكدت مصر مُجدَّداً - في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم - تضامُنها حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعم كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد محاولات النيل منها.

وحذر البيان من استهداف المنشآت الحيوية في السعودية بما في ذلك المساس بسلامة البنية التحتية للطاقة.