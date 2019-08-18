بالصور.. جموع غفيرة بأحد المسارحة تودِّع الشهيد الشراحيلي

أدى جموع المصلين بمحافظة أحد المسارحة، بعد صلاة عصر اليوم السبت، صلاة الميت على شهيد الواجب الرقيب قاسم أحمد قاسم الشراحيلي، أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي اُستشهد في الحد الجنوبي بمنطقة جازان. وتقدم المصلين وكيل المحافظة سعد بن محمد حكمي وعدد من منسوبي القوات المسلحة والجهات الحكومية بالمنطقة.

وقدم وكيل محافظة أحد المسارحة، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين، والأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، لوالد وأبناء وأشقاء وذوي شهيد الواجب، سائلًا الله- عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.