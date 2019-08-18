«تعليم جازان» تصرف أكثر من ١٨ مليون ريال لمدارس المنطقة

تبدأ الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، اليوم الأحد، صرف الميزانية التشغيلية للمدارس، وذلك ضمن استعداداتها المتواصلة لبداية العام الدراسي الجديد.

وأوضح المدير العام للتعليم المكلف ياسر الدويري، أن الميزانية التشغيلية، البالغ قدرها 18.164.166ريالًا، سيتم تسليمها لمديري مكاتب التعليم، اليوم الأحد، والذين سيوزعونها بدورهم على قادة وقائدات المدارس، متمنيًّا أن تكون هذه الميزانية معينًا لهم على تجهيز المدارس بما يحقق الأهداف المرجوة.

وقدم الدويري شكره وتقديره للمشرف على الخدمات المساندة ومنسوبي إدارة الشؤون المالية والإدارية على جهودهم الكبيرة وعملهم المتواصل خلال فترة الإجازة.

وأكد الدويري أن الجميع يعلق آمالًا كبيرة على قادة وقائدات المدارس؛ لبذل المزيد من الجهد والجاهزية القصوى لبداية متميزة للعام الدراسي الجديد.