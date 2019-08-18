اعتداء مسلح على سعوديين في تركيا.. والسفارة تحذر

2019-08-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

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حذرت السفارة السعودية في تركيا المواطنين والمواطنات المتواجدين في مدينة إسطنبول إلى أخذ الحيطة والحذر ، كما نصحتهم بعدم ارتياد منطقتي (تقسيم – شيشلي) بعد غروب الشمس.

جاء ذلك بعد تعرض مواطنين أثناء تواجدهما في إحدى الكافيهات بمنطقة (شيشلي) في اسطنبول لاعتداء مسلح من قبل مجهولين نتج عن ذلك إصابة أحدهما بطلق ناري وسرقة أمتعتهما الشخصية.