شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين لوزير الداخلية: خططكم المتكاملة مكّنت الحجاج من تأدية النسك بطمأنينة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية شكر جوابية لوزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، بمناسبة تهنئته بعيد الأضحى المبارك وبنجاح موسم حج هذا العام، في ما يلي نصها:

تلقينا برقيتكم بتاريخ 13/‏12/‏1440هـ، المتضمنة تهنئتنا بعيد الأضحى المبارك، المرفوعة باسمكم وباسم أعضاء لجنة الحج العليا، وأمراء المناطق، ورجال الأمن وكافة منسوبي الأجهزة الحكومية والأهلية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام، وما أشرتم إليه حيال ما تحقق من نجاح لموسم حج هذا العام في بيئة صحية خالية من الأمراض والأوبئة، وذلك بفضل الجهود المتميزة التي بذلها الجميع، وما تم اعتماده من خطط متكاملة في إعدادها وتنفيذها، مما مكن ضيوف الرحمن البالغ عددهم الإجمالي لهذا العام 2.489.406 حجاج من تأدية نسكهم بكل راحة ويسر وطمأنينة في أجواء عامرة بالروحانية والسكينة والإيمان، وإننا إذ نشكركم جميعاً على تهنئتكم بعيد الأضحى المبارك، لنحمد المولى جل وعلا على ما من به علينا من نجاح موسم الحج هذا العام، وما وفقنا إليه من خدمة حجاج بيته الحرام وزوار مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم. وأضاف خادم الحرمين في البرقية: «وقد سرنا ما لمسناه من إخلاص وتفان وجهود كبيرة بذلتها الجهات الحكومية والأهلية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، ويعيدهم إلى أوطانهم سالمين غانمين، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، ويكلل أعمالنا بالنجاح والتوفيق،

إنه على كل شيء قدير».