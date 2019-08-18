شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد: نشيد بما تحقق من نجاح في الحج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) وجه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير وجه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان برقية شكر جوابية لوزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف؛ بمناسبة تهنئته بعيد الأضحى المبارك ونجاح موسم حج هذا العام، في ما يلي نصها: اطلعنا على برقيتكم بتاريخ 13/‏12/‏1440هـ المتضمنة التهنئة بعيد الأضحى المبارك، وإشارتكم إلى ما تحقق بفضل الله من نجاح لموسم حج هذا العام. وإننا إذ نشكركم وأمراء المناطق، لنشيد بما تحقق من نجاح بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها الجميع، وتفانيهم في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن بإشراف ومتابعة وتوجيه من خادم الحرمين الشريفين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، ويديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان، وأن يتقبل من الحجاج حجهم، ويرزقنا التوفيق لخدمة ضيوف بيته الحرام، وزوار مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، إنه سميع مجيب.



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