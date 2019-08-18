شكرا لقرائتكم خبر عن دول عربية وآسيوية تدين الحادثة: عمل إرهابي يزعزع أمن المنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أدانت البحرين والكويت والأردن وأفغانستان وجيبوتي، الهجوم الإرهابي الآثم الذي تعرض له حقل الشيبة البترولي في المملكة، باستخدام طائرة مسيّرة مفخخة.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان أمس (السبت)، موقفها الراسخ والداعم لجهود المملكة في ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وحماية مصالحها، وتضامنها ووقوفها التام في جهودها الرامية للقضاء على هذه الأعمال الإرهابية المتكررة بشتى صورها وأشكالها، داعية إلى ضرورة اتخاذ خطوات جادة وصارمة لوقف هذه الأعمال والاعتداءات الإرهابية وكل من يدعمها ويمولها.

فيما أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار بلاده الشديدين للاعتداء الذي تعرض له حقل الشیبة البترولي في المملكة.

وأوضح المصدر أن العمل الذي یستهدف أمن واستقرار السعودية وإمدادات الطاقة العالمية یتطلب جهدا عالميا لوقفه بما یجنب المنطقة أزمات وصراعات ومزیدا من التوتر.

وأكد المصدر وقوف الكويت التام إلى جانب المملكة وتأییدها في كل ما تتخذه من اجراءات لصيانة أمنها واستقرارها.

وعدّ المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، هذا العمل الإرهابي المدان ، تصعيدًا يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويزيد من التوتر في المنطقة.

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وأعربت جيبوتي عن إدانتها وبأشد العبارات للاعتداء السافر الذي تعرضت له إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي عن طريق طائرات مسيرة دون طيار.

وقال عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة إن جيبوتي تعد هذا الاعتداء استمراراً للتهديدات التي استهدفت إمداد البترول العالمي.

واستنكرت أفغانستان الهجوم الإرهابي الذي وقع صباح أمس في إحدى الوحدات بحقل الشيبة البترولي. وأكدت إدانتها لكل الأعمال التخريبية والإرهابية، وتضامنها التام مع المملكة في الوقوف بحزم ضد ما يمس أمنها واستقرارها ويستهدف منشآتها الحيوية المدنية.

وأوضحت أن هذه الأعمال الإرهابية التخريبية ما هي إلا امتداد للاستهداف المتواصل لإمدادات الطاقة في العالم بشكل عام وفي المنطقة على وجه الخصوص، وهذه السلسلة المتواصلة من الاعتداءات الجبانة تتطلّب من المجتمع الدولي تكثيف جهوده لوقف ومنع هذه الاعتداءات على إمدادات الطاقة حفظاً للاقتصاد العالمي.

من جهة أخرى، أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له إحدى وحدات معامل الغاز الطبيعي في حقل الشيبة بالمملكة العربية السعودية.

وقال العثيمين في بيان له: إن المنظمة تدين هذه الحادثة الإرهابية والمجرمة التي تستهدف استقرار إمدادات الطاقة للعالم، مؤكداً وقوف منظمة التعاون الإسلامي مع المملكة في اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على أمنها واستقرارها.