شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 241 منشأة غذائية في «العروس» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) ، مغرم عسيري (رجال ألمع)أسفرت حملة الرقابة الصحية المكثفة على المنشآت الغذائية لأمانة جدة خلال الحج، عن إغلاق 241 منشأة مخالفة من إجمالي 1184 زيارة ميدانية.
وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن الحملة استهدفت جميع أنحاء مدينة جدة في نطاق البلديات الفرعية، بهدف التأكد من سلامة المواد الغذائية وجاهزية المطاعم، لا سيما أن محافظة جدة تعد بوابة الحرمين.
وبين الزهراني أنه تم إتلاف 3089 كيلو من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، ومخالفة 683، إلى جانب ذلك تم سحب 634 عينة غذائية سلمت لمختبر الأمانة لفحصها، إضافة لإزالة 784 بسطة وعربة مخالفة في عدد من الشوارع والأحياء، فيما لا تزال الجهود مستمرة لمتابعة ورصد المخالفات.
وفي سياق أخر، أغلقت بلدية رجال ألمع التابعة لأمانة عسير 4 منشآت مخالفة وصادرت 40 كيلو غراما من المواد الغذائية وذلك خلال 25 جولة ميدانية نفذها مراقبو البلدية خلال الأسبوع الحالي.
وفي السياق صادرت بلدية محافظة بارق ٤٠ كيلو غراما من الأسماك التالفة ورصدت 10 مخالفات صحية خلال جولاتها الميدانية على عدد من المطاعم.
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