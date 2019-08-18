شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: 766 جولة تفتيش كشفت291 مخالفة للبيئة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

أعلن الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل الثقفي نجاح أعمال الهيئة وبرامجها وخططها المنفذة لموسم الحج لهذا العام 1440هـ.

وقال:«الهيئة بثت 600 نشرة جوية للمشاعر المقدسة، ونفذت 766 جولة تفتيشية للتأكد من الالتزام البيئي في موسم الحج، ورصدت خلالها 291 مخالفة بيئية، وقد تحققت جميع التوقعات المعنية بطقس المشاعر، إضافة إلى رصد الظواهر الجوية بدقة عالية.

وأضاف: «تمكنت الهيئة من تقديم أدق المعلومات الأرصادية، وبوقت مبكر للجهات المعنية بإدارة الحج، وقد ظهر ذلك جلياً في الأمطار التي هطلت على المشاعر المقدسة، إذ قامت الهيئة بمراقبة حالات الطقس باستخدام المحطات الثابتة والمتحركة، وخصصت 3 رادارات ومعلومات قمرين صناعيين لرصد الظواهر الجوية على منطقة المشاعر، فيما راقبت جودة الهواء من خلال 9 محطات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، و6 محطات في المدينة المنورة، ولم يتم تسجيل زيادة تذكر في تلوث هواء المشاعر».

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وبين أن الهيئة استعدت من وقت مبكر وقامت بجولات تفتيشية شملت جميع مرافق المشاعر والعاصمة المقدسة؛ بغرض رفع مستوى الالتزام البيئي في المشاعر قبل دخول حجاج البيت الحرام، والمراقبة أثناء وجودهم.

وأفاد بأن الهيئة أسهمت من خلال برامجها التوعوية في الحج للتعرف على الطقس وطريقة التعامل مع الظواهر الجوية، وكذلك المساهمة في المحافظة على بيئة المشاعر، كما تم توزيع هدية الحاج بالمشاعر المقدسة.

ونوه بأن الهيئة أصدرت معلوماتها بأربع لغات، تم توزيعها ورقيا وإلكترونيا وكذلك إنتاج رقمي مكثف للتوعية الأرصادية والبيئية، استند في إعدادها على توقعات الهيئة لحالة الطقس خلال حج هذا العام 1440هـ.