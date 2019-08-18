شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر حاجة تزور مهرجان الطائف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)

حرصت أكبر حاجة في موسم هذا العام على زيارة موسم مهرجان الطائف، ضمن حملة سياحية، الذي جذب الأنظار وكان محل إعجاب واهتمام كثير من شركات الحج والعمرة ليكون ضمن برامجهم.

ووفق منظم حملات سياحية أحمد باقادر، فإن الحاجة التايلاندية نوه نايلي التي تبلغ من العمر ١٠٢ عام، وصلت إلى الطائف بعد قضائها المناسك بكل يسر وسهولة، في ظل ما وفرته الحكومة الرشيدة، مبينا أن الزيارة شملت منتزه قرية ورد بالردّف وسوق الخليج 365، إضافة إلى المواقع التاريخيه، معبرا عن شكره لهيئة السياحة والتراث الوطني التي روجت للسياحة الداخلية لحجاج بيت الله الحرام لقضاء أوقات ممتعة في ربوع المدن. ولفت المرشد السياحي أحمد الجعيد إلى أن وفود الحملات السياحية من خارج الطائف تصل الطائف بانتظام هذه الأيام لزيارة وجهات الموسم الخمس في سوق الخليج 365 وقرية ورد وقرية هجن وسباقات الهايكنج في الهدا والشفا ومهرجان التسوّق. يذكر أن فعاليات موسم الطائف تزيد على ٧٠ فعالية متنوعة أعادت لمصيف العرب وهجها السابق ووضعتها في صدارة المصائف العربية.