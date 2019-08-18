شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء شهداء الطائف تزيّن «سوق الخليج 365».. والزوار يدونون رسائلهم للمرابطين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)

استوقفت لوحة شرف كبيرة زوار سوق الخليج 365 أمس (السبت) حملت أسماء شهداء عاصفة الحزم من أبناء منطقة الطائف العسكرية، وأسماء الشهداء في عمليات (درع الجنوب - عاصفة الحزم - إعادة الأمل)، إذ حرص الزوار على الدعاء لهم، والفخر والاعتزاز بهؤلاء الأبطال الذين قدموا أرواحهم دون هذه الوطن. ودوّنوا رسائلهم إلى المرابطين في الحد الجنوبي والدعاء لهم بالنصر المبين. جاء ذلك خلال تدشين قائد كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي اللواء محمد بن وادع الثبيتي معرض القوات المسلحة في سوق الخليج 365 الـ 13 أمس، ضمن موسم الطائف وبتنظيم من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني. واستعرض المعرض المعلومات الكاملة عن الآليات والمعدات العسكرية وأنواعها ومراحل تطورها.

من جهة أخرى، استبعدت مباني التيوباد والفلّين 22 نحتاً صخرياً من سوق الخليج 365، بعد أن تم نحتها يدويا قبل أعوام.

"الخليج 365" رصدت في جولة ميدانية الصخور التي كانت ضمن اساسيات النسخ السابقة لجادة السوق بجوار البوابة الشرقية يحدوها الحنين للعودة خاصة انها ممهورة بأبيات لشعراء المعلقات قبل الاسلام وفي صدر الاسلام وأخذت جهدا كبيرا لتكون من ابرز الشواهد للأجيال القادمة إذ ان النحوت الصخرية من اهم الثوابت التاريخية على مر العصور. وأشار النحّات محمد الثقفي إلى أن عددها كان 22 نحتا صخريا، والنقوش تختلف عن النحت، مبينا أنها كانت تحظى باهتمام كثير من الزوار في النسخ السابقة لكن مع مشروع التطوير الجديد تم استبعاد بوابة الصخور واستبدالها بحديد تيوباد وفلّين وظلت الشواهد الصخرية للبوابة خارج المشهد رغم صلابتها وقوتها، واستغرقت أعمال البناء الجديدة في السوق نحو ٩٠ يوما في ١١ محطة تفاعلية داخله.