شكرا لقرائتكم خبر عن مديرة شرطة أوكلاند: الروضة ضمدت جراح أسر شهداء نيوزيلندا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سارة الشريف (المدينة المنورة)

أكدت مديرة شرطة أوكلاند في نيوزيلندا، نائلة حسن، أنها وأسر شهداء فاجعة الحادثة الإرهابية في مسجد النور، سعيدون بزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي الشريف، التي ضمدت جراحهم لفقدان أهلهم.

وبينت أن الحادثة لم تكن متوقعة إذ كانت مأساوية، لافتة إلى أنهم فور زيارتهم الروضة الشريفة، حرصوا على الدعاء للشهداء، بأن يتغمدهم الله بواسع رحمته ويتقبلهم من الشهداء.

وأضافت: نحن سعداء جدا لتحقيق رغبتنا بزيارة الحرمين الشريفين، والذهاب إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، فما لقيته من حفاوة استقبال في مكة المكرمة أسعدني وعندما أتيت للمدينة، أبهرني تعامل أهلها وإكرامهم لنا فأحسست أنني منهم.

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وأشادت نائلة بالحفاوة والتقدير الذي تم في استقبال أسر الضحايا، مقدمة شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لكرمه واستضافته لهم.

وواست الأميرة نورة بنت فيصل، في كلمة لها أسر الشهداء، مؤكدة حزنها لما حدث في نيوزيلندا، سائلة الله تعالى أن يتغمدهم برحمته ويسكنهم فسيح جناته، معربة عن شكرها لخادم الحرمين الشريفين وفخرها بهذه الجهود المباركة في طيبة الطيبة.

وأوضحت المرافقة للوفد آلاء السمان، أن السعودية التي شرفها الله تعالى وكرَّمها بأن تكون راعية للحرمين الشريفين، تفخر بخدمة الإسلام والمسلمين. وقالت ما رأيته اليوم هو مزيج من الفرح والحرقة على ملامح أسر الشهداء ولكن فور استضافتهم في الروضة الشريفة هدأت النفوس وجُبرت القلوب فجزى الله مليكنا وأبناء وبنات المدينة المنورة خير الجزاء فهم جابرو عثرات الكرام. وقال الدكتور فراس الحربي ابن الشهيد محسن الشهير برفعه السبابة خلال استشهاده في تلك الفاجعة، إننا سعيدون بما نراه من جهود سعودية لا تقدر بثمن، إذ وفرت سبل الراحة لنا وفق ترتيبات منظمة حقا هو موسم استثنائي.