شكرا لقرائتكم خبر عن 102 منصة لتسهيل مغادرة الحجاج من مطار المدينة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)

هيأت جوازات منطقة المدينة المنورة في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، 102 منصة لخدمة رحلات المغادرة لضيوف الرحمن، مجهزة بالحاسب الآلي وأجهزة كشف الوثائق المزورة.

وأوضح مدير جوازات منطقة المدينة المنورة المكلف العميد بدر بن معيوف المطيري أنه يعمل على تنفيذ الخطة التشغيلية 775 عنصرا بين ضابط وفرد وموظف وموظفة.

وأوضح المطيري أن إدارة الجوازات اعتمدت مشاركة 63 موظفة، إضافة إلى دعم الخطة التشغيلية بـ23 عنصرا نسائيا يعملن بصورة مؤقتة خلال فترة الموسم بعد رفع كفاءتهن من خلال البرامج التدريبية المكثفة بما يؤهلهن لإدارة العمل بجودة واحترافية عالية.

وفي السياق نفسه، ودعت جوازات المطار طلائع الحجاج المغادرين بعد أن أتموا مناسك الحج، إذ كان في وداعهم مدير جوازات المطار قائد قوة الحج في المطار العميد فواز بن قالط الفقير، وعدد من منسوبي جوازات المطار، الذين بادروا بتوزيع باقات الورود والتمور مصحوبة بالمباركة لهم لإتمامهم مناسك الحج ما كان له الأثر الأكبر على محيا ضيوف بيت الله الحرام. وتشرف لجنة الحج والزيارة بإمارة منطقة المدينة المنورة على خطة منهجية لمغادرة ضيوف الرحمن، التي شملت تعزيز خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وتقديم الخدمات التي تلبي احتياجاتهم بصورة استثنائية، وخصصت جوازات المطار نحو 10 منصات لخدمة هذه الفئة، وشرعت الجهة المختصة بتحديد العناصر المعنية بتقديم هذه الخدمة.