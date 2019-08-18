شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية ذي الحجة.. آخر موعد لمسابقة الأرصاد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

حددت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة آخر موعد لاستقبال المشاركات من الإعلاميين والصحفيين في مسابقة أفضل عمل إعلامي عن البيئة أو الأرصاد في موسم الحج لهذا العام، وهو نهاية ذي الحجة الجاري، لافتة إلى أنها تستهدف مختلف مجالات الإعلام والصحافة في المملكة لتوعية المجتمع بأهمية البيئة والأرصاد.

وأوضحت الأرصاد أن المسابقة الإعلامية التي أطلقها الرئيس العام للهيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي تهدف إلى رفع مستوى التثقيف بالقضايا البيئية والأرصادية في المجتمع، وتنمية مهارات الإعلاميين في تغطية القضايا الأرصادية والبيئية، وكذلك تحفيز الإعلام لنشر التوعية البيئية وتشجيعهم على اقتراح الأفكار والقضايا المتعلقة بها.

وتشمل المسابقة جميع التخصصات الإعلامية من تحقيقات وأخبار وتغطيات صحفية وتقارير مصورة وصور فوتوغرافية تعبر عن البيئة أو الأرصاد في الحج، ولا تشترط الهيئة أن يكون محتوى المادة المقدمة من المشتركين عن الهيئة، ولكن يشترط أن تكون المادة الإعلامية منشورة في وسيلة إعلامية سواء ورقية أو إلكترونية أو مرئية.