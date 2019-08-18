شكرا لقرائتكم السعودية تنصح رعاياها بتجنب منطقتين من إسطنبول بعد الغروب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - حذّرت السفارة السعودية في تركيا رعاياها مجدداً من عمليات اعتداء مسلحة وسرقات قد يتعرض لها سعوديين في إسطنبول، وذلك إثر حادثة وقعت مؤخراً.
وأوضحت السفارة في تحذير أنه "نظراً لتعرض مواطنين أثناء تواجدهما في إحدى الكافيهات بمنطقة "شيشلي" في اسطنبول لاعتداء مسلح من قبل مجهولين نتج عنه إصابة أحدهما بطلق ناري وسرقة أمتعتهما الشخصية، فإنه يجب على المواطنين والمواطنات المتواجدين في مدينة اسطنبول أخذ الحيطة والحذر".
ونصحت السفارة بعدم ارتياد منطقتي "شيشلي" و"تقسيم" بعد غروب الشمس.
ويأتي هذا التحذير بعد تحذيرات سابقة من عمليات احتيال وسرقة تعرض لها سعوديين في تركيا.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | السعودية تنصح رعاياها بتجنب منطقتين من إسطنبول بعد الغروب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.