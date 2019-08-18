السعودية | السعودية تنصح رعاياها بتجنب منطقتين من إسطنبول بعد الغروب

شكرا لقرائتكم السعودية تنصح رعاياها بتجنب منطقتين من إسطنبول بعد الغروب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حذّرت السفارة السعودية في تركيا رعاياها مجدداً من عمليات اعتداء مسلحة وسرقات قد يتعرض لها سعوديين في إسطنبول، وذلك إثر حادثة وقعت مؤخراً.

وأوضحت السفارة في تحذير أنه "نظراً لتعرض مواطنين أثناء تواجدهما في إحدى الكافيهات بمنطقة "شيشلي" في اسطنبول لاعتداء مسلح من قبل مجهولين نتج عنه إصابة أحدهما بطلق ناري وسرقة أمتعتهما الشخصية، فإنه يجب على المواطنين والمواطنات المتواجدين في مدينة اسطنبول أخذ الحيطة والحذر".

ونصحت السفارة بعدم ارتياد منطقتي "شيشلي" و"تقسيم" بعد غروب الشمس.

ويأتي هذا التحذير بعد تحذيرات سابقة من عمليات احتيال وسرقة تعرض لها سعوديين في تركيا.