، اعتداء مسلَّح على سعوديَّيْن في تركيا.. والسفارة تحذِّر ،

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تعرَّض مواطنان لاعتداء مسلح في تركيا، نتج منه إصابة أحدهما بطلق ناري، وسرقة أمتعتهما الشخصية، وذلك أثناء وجودهما في أحد الكافيهات بمنطقة شيشلي في إسطنبول.
ومقابل ذلك دعت السفارة السعودية في تركيا المواطنين والمواطنات الموجودين في مدينة إسطنبول إلى أخذ الحيطة والحذر، كما نصحت عبر بيان لها، تضمن نشر هذه الواقعة، بعدم ارتياد منطقتَي "تقسيم - وشيشلي" بعد غروب الشمس.
اعتداء مسلَّح على سعوديَّيْن في تركيا.. والسفارة تحذِّربدر الجبل الخليج 365 2019-08-18
تعرَّض مواطنان لاعتداء مسلح في تركيا، نتج منه إصابة أحدهما بطلق ناري، وسرقة أمتعتهما الشخصية، وذلك أثناء وجودهما في أحد الكافيهات بمنطقة شيشلي في إسطنبول.
ومقابل ذلك دعت السفارة السعودية في تركيا المواطنين والمواطنات الموجودين في مدينة إسطنبول إلى أخذ الحيطة والحذر، كما نصحت عبر بيان لها، تضمن نشر هذه الواقعة، بعدم ارتياد منطقتَي "تقسيم - وشيشلي" بعد غروب الشمس.
18 أغسطس 2019 - 17 ذو الحجة 1440
01:54 AM
أحدهما أُصيب بطلق ناري.. وأمتعتهما تعرَّضت للسرقة
تعرَّض مواطنان لاعتداء مسلح في تركيا، نتج منه إصابة أحدهما بطلق ناري، وسرقة أمتعتهما الشخصية، وذلك أثناء وجودهما في أحد الكافيهات بمنطقة شيشلي في إسطنبول.
ومقابل ذلك دعت السفارة السعودية في تركيا المواطنين والمواطنات الموجودين في مدينة إسطنبول إلى أخذ الحيطة والحذر، كما نصحت عبر بيان لها، تضمن نشر هذه الواقعة، بعدم ارتياد منطقتَي "تقسيم - وشيشلي" بعد غروب الشمس.
، اعتداء مسلَّح على سعوديَّيْن في تركيا.. والسفارة تحذِّر ،
المصدر : الخليج 365
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