، 125 ألف سعودي إلى دبي شهريًا خلال عام 2019 والطلب يزداد ،

محمد بن مسعود - الدمام - المملكة جاءت في المرتبة الثانية بنسبة نمو بلغت 2% على أساس سنوي

كشف هلال المري مدير عام دائرة السياحة بدبي عن استقبال 8.36 مليون زائر لليلة واحدة خلال النصف الأول من عام 2019 بزيادة 3 ‎%‎ وذكر أن متوسط الإشغال في فنادق دبي خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 76 بالمائة، وسجلت المنشآت الفندقية 15.71 مليون ليلة سياحية خلال الفترة ذاتها بنسبة زيادة 5 بالمائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

واحتفظت الهند بموقعها المتقدم على قائمة الأسواق الرئيسة بعدد زوار لدبي بلغ 997 ألف زائر، على الرغم من تقليص القدرة الاستيعابية لرحلات الطيران من الهند، وتقلبات العملة المحلية.

وجاءت السعودية في المرتبة الثانية بنسبة نمو بلغت 2 بالمائة على أساس سنوي، بعدد زوار بلغ 755 ألف زائر خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري وبواقع 125 ألف سعودي شهريًا تقريبًا وسجلت نموًا ملحوظًا بنسبة 4.9 بالمائة خلال عطلة عيد الفطر.

واحتفظت المملكة المتحدة بمركزها الثالث بعدد زوار بلغ 586 ألف زائر، وحافظت دبي على جاذبيتها لدى شريحة الأزواج الذين مثلوا 56 بالمائة من الزوار، والعائلات التي مثلت نسبة 20 بالمائة، بزيادة وصلت إلى 3 بالمائة بالمقارنة مع النصف الأول من العام 2018.

وتواصل دبي استقطاب الزوار الصينيين بأعداد متنامية حيث وصلت نسبة الزيادة خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 11 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغ عدد الزوار نحو 501 ألف زائر صيني.

وجاءت السوق العُمانية في المركز الخامس، حيث حققت زيادة قوية بنسبة 28 بالمائة مع عدد زوار وصل إلى 499 ألف زائر، وتمكنت دبي من الحفاظ على جاذبيتها بالنسبة للزوار الروس، حيث جاءت روسيا في المركز السادس بنحو 375 ألف زائر.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز السابع بعد روسيا بنحو 329 ألف زائر بارتفاع طفيف من 327 ألف زائر العام الماضي، ثم جاءت ألمانيا في المركز الثامن بنسبة نمو 5 بالمائة وبعدد زوار وصل إلى 316 ألف زائر، تلتها باكستان في المركز التاسع بنسبة نمو وصلت إلى 3 بالمائة من خلال 253 ألف زائر، فيما حلت الفلبين بالمرتبة العاشرة بـ 216 ألف زائر بنسبة نمو بلغت 29 بالمائة.

وبلغ متوسط الإشغال في فنادق دبي خلال النصف الأول من العام الجاري 76 بالمائة، حيث سجلت المنشآت الفندقية 15.71 مليون ليلة سياحية خلال الفترة ذاتها بنسبة زيادة 5 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.