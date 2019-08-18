وزارة العمل و التنمية الاجتماعية وكيفية الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

يوجد كثير من الاشخاص يطمحون في التقديم الي المساعدة المقطوعة 1440 وهذا من أجل الأسرة، ولذلك قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمساعدة مقدم الطلب في التقديم علي المساعدة المقطوعة وهذا من خلال الذهاب هو الي الوكالة الخاصة بالضمان الاجتماعي في المنطقة الخاصة به، نتابع معاً للتعرف على تفاصيل عن المساعدة المقطوعة.

المساعدة المقطوعة

وقامت وزارة العمل و التنمية الاجتماعية بالتأكيد على المواطنين أنه يجب علي المقدم ان يكون معه البطاقة الشخصية الخاصة به وبسجل أسرته وبطاقة الضمان الخاصة بهم، ويأخذ معه ايضاً مشهد الآيبان، ومن أجل الحساب البنكي المشترك فيه المتقدم ليس ضروري ان يأخذ مشهد الآيبان اذا كان تم تحويل معاش الضمان للبنك.

حتى يتم القبول في طلب المساعدة الخاصة بالمتقدم في المقطوعة قامت الوزارة بتحديد مجموعة من الضوابط والشروط بحيث تشمل الدخل الشهري الذي يعود علي أسرة المقدم ويشمل ايضاً عدد أفراد أسرة المقدم وتوضيح ايضاً الظروف التي تحاط بالمقدم لكي يتم القبول وبأوراق رسمية سليمة ومعتمد عليها من جهة رسمية.

كما أن قواعد صرف المقطوعة تقوم علي حسب حالات لا تكون لأي شخص وتنقسم الي حالات يتقدم اليها معاش الضمان الاجتماعي.

قواعد صرف المساعدة المقطوعة

اذا كان المتقدم لدية ديون متراكمة علية لم يتم النظر اليها من مقدم الطلب لأنه لا يوجد علاقة لوكالة الضمان الاجتماعي بهذه الامور.

وفق للاجراءات التي تم اصدارها من قبل وزارة الضمان الاجتماعي يقوموا بمعاملة المتقدم او المتقدمة التي يتعامل بها كمتقدم للطلب المعاش الذي لدية او العمالة او السجلات التجارية.