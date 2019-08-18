تعرّضت إحدى مدارس البنين الثانوية بمحافظة المهد مساء اليوم (السبت)، لسرقة 45 مكيفاً جديداً من نوع “إسبيلت” تقدر قيمتها بأكثر من 240 ألف ريال. وعثر أحد المواطنين، وفقاً لـ”عكاظ”، على المكيفات ملقاة على قارعة أحد الطرق خارج المحافظة، ما دفعه لإبلاغ الجهات الأمنية التي باشرت الموقع. وأكد مدير الإعلام بتعليم المهد عايض الوسمي واقعة اقتحام المدرسة من قبل مجهولين وسرقة المكيفات.

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كانت هذه تفاصيل خبر السطو على مدرسة ثانوية في المهد والاستيلاء على 45 مكيفاً.. ومواطن يعثر عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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