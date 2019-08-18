“الغذاء والدواء” تُتيح خدمات عديدة في “ركن المستهلكين”.. تعرّف عليها

أتاحت الهيئة العامة للغذاء والدواء ومن خلال “ركن المستهلكين” على موقعها الإلكتروني، إمكانية التأكد من صحة معلومة متداولة، أو حساب الحاجة اليومية من السعرات الحرارية، وغيرها من الخدمات. ومن أهم ما يمكن أن تجده في ركن المستهلكين موادّ توعوية، مصنفة حسب الموضوع وقابلة للطباعة، وكل ما يستجد من تحذيرات تصدر عن الهيئة، وجميع مواد الحملات التوعوية، المقروءة والمرئية.

ويمكنك أن تجد أيضاً رداً على الإشاعات فيما يتعلق بالغذاء والدواء، ويمكنك من خلال الركن حساب حاجتك اليومية من السعرات الحرارية من أجل صحة أفضل، والاطلاع على الأدوية والأغذية والأجهزة الطبية ومنتجات التجميل المسجلة بالهيئة. ويمكن الوصول لركن المستهلكين من خلال هذا الــرابــط .