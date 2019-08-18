«قوات الطوارئ» تفتح باب التسجيل لشغل وظائف رقيب ووكيل رقيب

أعلنت قيادة قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة، عن فتح باب القبول والتسجيل للرتب العسكرية (رقيب، وكيل رقيب) لحاملي شهادة البكالوريوس ودبلوم الكليات المتوسطة و الكليات التقنية، بدراسة تزيد عن سنتين و ستة أشهر.

وسيتم استقبال طلبات القبول بدءًا من الأحد 17 / 12 / 1440 هـ الساعة 10 صباحًا، وحتى يوم الخميس 21 / 12 / 1440 هـ الساعة 10 صباحًا.

وتتضمن الشروط:

- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ (يستثنى من نشأ مع والديه أثناء خدمتهما في خارج المملكة)، وألا يقل عمر المتقدم عن (17) سنه ولا يزيد على (30 ) سنة.

- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ولا يكون مطرودًا من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.

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- ألا يقل طول المتقدم عن (170 سم)، وألا يكون متزوجًا من غير سعودي، وألا تكون له خدمة سابقه بأي جهة حكومية، وألا يقل التقدير عن جيد، وألا يكون قد مضى على التخرج أكثر من ثلاث سنوات، مع ضرورة أن يكون المتقدم لائقًا طبيًا وغير مصاب بالصرع أو الأمراض النفسية.

- أن يجتاز المتقدم الفحص الطبي والمقابلة الشخصية، وكافة مراحل القبول.

وعلى المتقدم تحري الدقة وصحة المعلومات في تسجيل البيانات، علمًا بأنه سيتم استبعاد من لديه بيانات خاطئة.

والجدول المرفق يوضح التخصصات والمؤهل.

والتقديم من خلال الرابط: أضغط هنـا