السعودية اليوم / ملتقى لتهيئة المعلمين والمعلمات الجدد بوادي الدواسر



وادي الدواسر16 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 17 أغسطس 2019 م واس

تنطلق في إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر ، يوم غداً فعاليات ملتقي وبرنامج تهيئة المعلمين والمعلمات الجدد للعام الدراسي 1440 /1441هـ، وذلك في بيت الطالب للمعلمين ، ومركز أجيال للمعلمات، والذي يستمر لمدة خمسة أيام.

وأوضح مدير التعليم بالمحافظة الدكتور أحمد بن خضران العُمري أن برنامج التهيئة يتضمن العديد من أوراق العمل في حقوق وواجبات المعلم والمعلمة، وفرص التطوير المهني والوظيفي، وأخلاقيات مهنة التدريس وفن التدريس، وتقويم المعلين والمعلمات الجديد وسنة التجربة، وعلاقة المعلم الجديد بالمجتمع المدرسي، إضافة لعرض العديد من النماذج الملهمة من الميدان، ، وبرنامج تدريبي يتناول الحقيبة التأسيسية للمعلم الجديد .

واشار العُمري إلى ان الملتقى يأتي ضمن اهتمام الادارة بتأهيل المعلم والمعلمة وتطويرهما مهنياً لأداء مهمتهما للتحول والتغيير، لتحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 ، ولدعم المعلم والمعلمة الجدد ليتمكنا من القيام بدورهما بثقة في إطار من الوعي والفهم بطبيعة مسؤولياتهم وواجباتهم المهنية والتعليمية والاجتماعية والوطنية.

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