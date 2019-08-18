شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة حائل»: زيادة السعة السريرية لأمراض القلب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (حائل)

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، عن زيادة السعة السريرية فيما يخص أمراض القلب اعتباراً من يوم غدٍ (الأحد)، وذلك بالتوسع في عدد الأسرة ووحدات العناية القلبية والعيادات، وأجهزة القسطرة القلبية، إضافة إلى وجود غرفة عمليات مخصصة لعمليات القلب المفتوح وفق أحدث المعايير.

ومن المقرر زيادة عدد الأسرة من 14 إلى 50 سريراً، فيما سيصبح عدد أسرة العناية القلبية 16 سريراً بدلاً من 7 فقط، وزيادة أجهزة القسطرة إلى جهازين، فضلاً عن غرفة عمليات مخصصة لعمليات القلب التي كانت تُجرى سابقاً في مستشفى الملك خالد.