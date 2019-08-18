شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة حائل»: زيادة السعة السريرية لأمراض القلب والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (حائل)أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، عن زيادة السعة السريرية فيما يخص أمراض القلب اعتباراً من يوم غدٍ (الأحد)، وذلك بالتوسع في عدد الأسرة ووحدات العناية القلبية والعيادات، وأجهزة القسطرة القلبية، إضافة إلى وجود غرفة عمليات مخصصة لعمليات القلب المفتوح وفق أحدث المعايير.
ومن المقرر زيادة عدد الأسرة من 14 إلى 50 سريراً، فيما سيصبح عدد أسرة العناية القلبية 16 سريراً بدلاً من 7 فقط، وزيادة أجهزة القسطرة إلى جهازين، فضلاً عن غرفة عمليات مخصصة لعمليات القلب التي كانت تُجرى سابقاً في مستشفى الملك خالد.
كانت هذه تفاصيل خبر «صحة حائل»: زيادة السعة السريرية لأمراض القلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.