شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: استهداف حقل الشيبة يؤكد إزدراء الحوثيين لجهود الأمم المتحدة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور قرقاش، أن الهجمات الحوثية على حقل الشيبة وبرغم طبيعتها الإعلامية، تُقدِّم دليلاً آخراً على إزدراء المليشيا الإرهابية التابعة لإيران للجهود السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.
وشدد قرقاش عبر «تويتر» اليوم (السبت)، على ضرورة توحيد الصفوف وتعزيز أداء الحكومة اليمنية في المرحلة القادمة.
وأضاف: «لا شك أن استمرار الاعتداءات الحوثية هو الخطر الأكبر على ستوكهولم».
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