شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية اليمنية: استهداف حقل الشيبة عمل إرهابي لخدمة المشروع الإيراني والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عدن)أدانت الجمهورية اليمنية اليوم (السبت)، بأشد العبارات، استهداف مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، حقل ومصفاة الشيبة للغاز الطبيعي جنوب شرقي المملكة.
وأكدت وزارة الخارجية اليمنية في بيان لها، أن استمرار مليشيا الحوثي في استهداف المنشآت المدنية وإمدادات الطاقة عمل إرهابي يأتي خدمة للمشروع الإيراني التخريبي، ويُعد من الأعمال المُهددة للأمن والاستقرار في المنطقة، والتي تتطلب موقفاً حازماً من المجتمع الدولي.
وجددت الخارجية اليمنية تأييدها لحق المملكة العربية السعودية في اتخاذ كل ما من شأنه حماية أراضيها وأمنها القومي.
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