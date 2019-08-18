محمد بن مسعود - الدمام - القحطاني والشمري توجا الأبطال أحرز العداء السعودي عنبر الزهراني ذهبية سباق 400 متر لبطولة غرب آسيا لألعاب القوى للناشئين بزمن 49:26 ثانية، المقامة حاليًا في العاصمة اللبنانية بيروت، فيما نال زميله عبدالرحمن الشهراني فضية السباق بزمن 49:65 ثانية. وذلك في ثالث أيام البطولة. كما فاز العداء السعودي راكان الخيبري بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق 1500م. يُشار إلى أن رئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى العميد هادي بن بكر القحطاني ورئيس الوفد السعودي ماجد الشمري هما من توجا العداء عنبر الزهراني الفائز بذهبية سباق 400م ، وزميله عبدالرحمن الشهراني الذي نال فضية السباق. ذهبية وفضية وبرونزية حصيلة العدائيين السعوديين في بطولة غرب آسيا صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-17 أحرز العداء السعودي عنبر الزهراني ذهبية سباق 400 متر لبطولة غرب آسيا لألعاب القوى للناشئين بزمن 49:26 ثانية، المقامة حاليًا في العاصمة اللبنانية بيروت، فيما نال زميله عبدالرحمن الشهراني فضية السباق بزمن 49:65 ثانية. وذلك في ثالث أيام البطولة. كما فاز العداء السعودي راكان الخيبري بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق 1500م. يُشار إلى أن رئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى العميد هادي بن بكر القحطاني ورئيس الوفد السعودي ماجد الشمري هما من توجا العداء عنبر الزهراني الفائز بذهبية سباق 400م ، وزميله عبدالرحمن الشهراني الذي نال فضية السباق. Advertisements 17 أغسطس 2019 - 16 ذو الحجة 1440 09:48 PM القحطاني والشمري توجا الأبطال القحطاني والشمري توجا الأبطال أحرز العداء السعودي عنبر الزهراني ذهبية سباق 400 متر لبطولة غرب آسيا لألعاب القوى للناشئين بزمن 49:26 ثانية، المقامة حاليًا في العاصمة اللبنانية بيروت، فيما نال زميله عبدالرحمن الشهراني فضية السباق بزمن 49:65 ثانية. وذلك في ثالث أيام البطولة. كما فاز العداء السعودي راكان الخيبري بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق 1500م. يُشار إلى أن رئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى العميد هادي بن بكر القحطاني ورئيس الوفد السعودي ماجد الشمري هما من توجا العداء عنبر الزهراني الفائز بذهبية سباق 400م ، وزميله عبدالرحمن الشهراني الذي نال فضية السباق. ، ذهبية وفضية وبرونزية حصيلة العدائيين السعوديين في بطولة غرب آسيا ،

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