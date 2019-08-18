، ريال مدريد يتخطى عقبة سيلتا فيغو بثلاثية ويخسر "لوكا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تصدَّر قائمة الترتيب مؤقتًا

نجح ريال مدريد في تخطي العقبة الأولى في الدوري الإسباني لكرة القدم (الجولة الأولى)؛ وذلك بعد أن حقق فوزًا ثمينًا على نظيره سيلتا فيغو بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وجاءت أهداف الريال عن طريق كل من بنزيما، كروس وفاسكيز. فيما أحرز هدف سيلتا الشرفي اللاعب لوسادا.

وكان ريال مدريد قد خسر خدمات لاعبه الكرواتي لوكا مودريتش عند الدقيقة الـ 56 حينما خرج بالبطاقة الحمراء؛ ليكمل الضيوف اللقاء بعشرة لاعبين، مع تحقيق 3 نقاط مهمة، وضعته في الصدارة (مؤقتًا).