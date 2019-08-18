جمعية “إطعام” تطالب بمحاسبة “مشهور” صنع “الشاي” في “صهريج...

طالبت جمعية “إطعام” بمحاسبة أحد مشاهير التواصل، بعد تصويره مشهد وهو يصعد “صهريج مليء” بالماء ورمي مجموعة من ورق الشاي، ثم أتبعها بسكب كيس من السكر وخلطه بعصا على اعتبار أنه سيخرج على شكل شاي لأسباب مجهولة، وهو الفيديو الذي انتشر في مواقع التواصل.

يأتي هذا الفيديو وسط مطالبات بعض المهتمين بالجوانب الاجتماعية بضبط أعمال هؤلاء ومحاسبة الخارجين عن الأعراف والتقاليد. وقالت جمعية “إطعام” في تغريدة لها: إن “‏سلوكيات المستهترين بالنعمة العابثين بعطايا الرحمن يجب أن تتوقف، إطعام تستنكر هذا السلوك المهين للنعمة، وتتطلع لعقوبات رادعة تجاه هذه الممارسات، لقد حان الوقت لسن العقوبات والغرامات على المهدرين”.