أسرة تبحث عن ابنها منذ 5 أعوام في جازان.. ودَّع والدَيْه وترك طفله ثم اختفى

تواصل أُسرة في إحدى القرى جنوب محافظة العارضة بمنطقة جازان بحثها عن ابنها في العقد الثالث من العمر، الذي اختفى في ظروف غامضة قبل خمسة أعوام، وبالتحديد في عام 1435هـ. وقالت الأسرة وفقًا لـ”سبق” إن ابنها جابر عائل الجيزاني كان قبل اختفائه لا يعاني أي أمراض أو اضطرابات نفسية، وكان شابًّا طبيعيًّا في تصرفاته، وقام والده بتزويجه، ورزقه الله بطفل. موضحة أنه قبل فترة من اختفائه كان يردد بعض العبارات غير المفهومة.

وبيَّنت أنه انفصل عن زوجته، وترك طفله، وودَّع والديه قبل أن تنقطع أخباره بشكل نهائي. مشيرة إلى أنه تم التقدم ببلاغ لدى الجهات الأمنية للبحث عنه. وأضافت الأسرة: “تلقينا في إحدى المرات اتصالاً بوجوده في المدينة المنورة، وسافرنا هناك، ولكن – للأسف – لم يتم العثور عليه”. مناشدة كل من يشاهده إبلاغ أقرب مركز شرطة، أو التواصل على الرقم 0550750308.