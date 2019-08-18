خطأ فادح يشعل حريقاً بمنزل في حائل

أخمد الدفاع المدني بمدينة حائل حريقاً اندلع بملحق خارجي بمنزل سببه محاولة اكتشاف التسرب باستخدام الولاعة. وأدى الحريق لأضرار مادية دون إصابة أحد بأذى، وحذر الدفاع المدني من خطورة مثل هذا التصرف، مؤكداً على اتباع السبل الآمنة عند وجود تسرب الغاز، معتبراً أن تهوية المكان والتعامل معه بحذر وإغلاق مصدر التسرب من السبل الآمنة نحو السلامة.

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