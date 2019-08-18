تحذير هام للسعوديين في المكسيك

أصدرت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة المكسيكية، تحذيراً للمواطنين السعوديين، نظراً للمظاهرات القائمة في عدد من الطرق الرئيسية في العاصمة مكسيكو ستي.

وناشدت السفارة المواطنين السعوديين الزائرين والمقيمين، الابتعاد عن أماكن التجمعات والمظاهرات، وأخذ الحيطة والحذر في تحركاتهم. وذكرت السفارة عبر«تويتر» اليوم (السبت)، أنه في حالات الطوارئ يرجى الاتصال على جوال شؤون السعوديين رقم (005215543693133).