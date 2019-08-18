رياح مثيرة للغبار وسحب رعدية ممطرة على عدة مناطق بالسعودية.. الأحد

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غد الأحد، استمرار تأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على عدة مناطق بالمملكة. وقالت هيئة الأرصاد، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الحالة المناخية السابقة تؤثر على مناطق شرق ووسط المملكة تمتد حتى منطقة نجران، وكذلك منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها. وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن الفرصة لاتزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق «جازان، عسير، الباحة» تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة. وأوضحت هيئة الأرصاد، أنه متوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية . وأشار تقرير «هيئة الأرصاد» إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج .

أما الخليج العربي، فيشهد رياحًا سطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج. ومن جانبه، توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم السبت، أمطارًا متفاوتة في الشدة ورياحًا على عدة محافظات ومناطق بالمملكة، خلال الساعات المقبلة. وقال الحصيني –عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- إنه متوقع يوم السبت وليلة الأحد أمطارًا متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى غزيرة، إضافة إلى حبات برد، وذلك على: “وادي الدواسر وبيشة وتثليث والباحة وعسير وجازان”. كما توقع الحصيني، رياحًا على أجزاء من وسط وشرق وغرب وشمال المملكة خلال الساعات المقبلة. وأوضح المهتم بشؤون المناخ صالح الربيعان، أن شهر أغسطس الجاري هو الأكثر انخفاضًا في درجات الحرارة على المملكة، رغم أنه من أحرّ شهور الصيف. وقال الربيعان– عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- إنه من خلال متابعته لدرجات الحرارة لشهر أغسطس خلال الثلاثين سنة الماضية، فإنه يعتبر شهر أغسطس لهذا العام 2019 وكذلك أغسطس العام الماضي 2018 وكذلك أغسطس عام 1994، من أفضل الشهور التي مرّت على المملكة من حيث انخفاض درجات الحرارة فيها، والمعروف عالميًا أن شهر أغسطس من أحرّ شهور الصيف مع شهر يوليو.