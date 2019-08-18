3 جامعات سعودية تحتل المراتب الأولى على مستوى الوطن العربي

احتلت ثلاث جامعات سعودية المراتب الأولى على مستوى الوطن العربي، وذلك بحسب تصنيف «شانغهاي الدولي ـ ARWU» لجامعات العالم، ودخلت جامعتان في قائمة أفضل 200 جامعة على مستوى العالم في التصنيف نفسه.

وتصدرت جامعة الملك عبدالعزيز، قائمة الترتيب للجامعات العربية، ودخلت ضمن قائمة أفضل 150 جامعة على مستوى العالم، فيما حققت جامعة الملك سعود المرتبة الثانية على المستوى العربي للجامعات؛ لتكون ضمن أفضل 200 جامعة على مستوى العالم، وتبعتها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست»، بينما جاءت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المرتبة الخامسة عربيًا.

وتفوقت الجامعات السعودية على عدد من الجامعات في عدد من الدول الأجنبية والعربية في التصنيف، من خلال الإنجازات العلمية والتعليمية والبحثية التي حققتها خلال الأعوام الماضية، والتقدم في مخرجاتها التعليمية، التي واكبت التطور العلمي والتقني، وذلك بدعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد، للتعليمين العام والعالي.

ويُعرف تصنيف شانغهاي العالمي للجامعات، بالتصنيف الأكاديمي لجامعات العالم «ARWU»، ويعد التصنيف الأكثر اعتمادًا، ويقوم على معايير الأداء، ويتعلق بالبحوث العلمية، ويركز على نجاح الخريجين إلى جودة مخرجات التعليم وحجم الدراسات والأبحاث المنشورة في مجلتي «ناتشر» و«ساينس» البريطانيتين، وكذلك نسبة الإشارة إلى تلك البحوث والجامعات في وسائل الإعلام والمجلات العلمية، ونسبة الإشارة إلى الباحثين في السنوات الخمس الأخيرة، إضافة إلى الأداء الأكاديمي في إطاره الشامل.