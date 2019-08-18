اعتقال هندي اتهم زوجته بالتخطيط لتفجير طائرة متجهة للسعودية

اعتقلت الشرطة الهندية، رجلًا هنديًا ادعى أن زوجته مُقدمة على تنفيذ عملية إرهابية في رحلة متجهة إلى السعودية.

وذكرت صحيفة «نيوز تراك لايف» الهندية، أن الزوج تقدم ببلاغ كاذب للشرطة؛ ليحاول منع زوجته من السفر إلى خارج البلاد.

وأشارت شرطة العاصمة الهندية نيودلهي إلى أنها أخضعت المتهم للتحقيقات، فقال إن زوجته مسافرة إلى دولة خليجية دون رغبته، ولم يستطع منعها، الشيء الذي دفعه إلى أن يتصل بالسلطات الأمنية في مطار نيودلهي لاتهامها بأنها تستعد لعملية إرهابية في رحلة متجهة إلى السعودية أو الإمارات.

وأوقفت الجهات الأمنية في المطار الرحلة المتجهة إلى السعودية وأخرى إلى دبي وفحصهما، بعد تلقيها البلاغ الكاذب.

كما تمّ توقيف الزوجة، ولم يتم العثور على أيّ جسمٍ مشبوه، قبل اعتقال الزوج بتهمة تقديم بلاغ كاذب وإثارة الرعب.