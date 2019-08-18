الحربي: رياح إيجابية على طول المرتفعات من جازان إلى الطائف غدًا الأحد

توقَع خبير الأرصاد الجوية علي الحربي، اليوم السبت، أن تكون الرياح السطحية غدًا الأحد إيجابية على طول المرتفعات من جازان إلى الطائف.

وعبر صفحته الرسمية على «تويتر»، قال الحربي: «الرياح السطحية ليوم الغد ايجابية بأمر الله، على طول المرتفعات من جازان إلى الطائف»، فيما استدرك الحربي، قائلًا: هناك ضعف واضح في معدل الرطوبة في طبقة الـ٧٠٠hp ، على الباحة والطائف ومحيطهما.

وتوقع الحربي، تحسنًا في محيط عسير ومنحدراته وجنوب شرقه، جهة (الخميس وأحد رفيدة)، مضيفًا:« حسب تصوري حول جنوب تبوك معطيات جيدة من رياح ورطوبة».

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وفي السياق ذاته، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غد الأحد، استمرار تأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الحالة المناخية السابقة تؤثر على مناطق شرق ووسط المملكة تمتد حتى منطقة نجران، وكذلك منطقتا مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها.

وأشارت الهيئة، إلى أن الفرصة لاتزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق «جازان، عسير، الباحة» تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة، متوقعة تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية .

وأشار تقرير «هيئة الأرصاد» إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج ، أما الخليج العربي، فيشهد رياحًا سطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.