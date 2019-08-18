500 جولة تفتيشية لمواقع الإعاشة في موسم الحج الثاني

ضبط الأداء
بدأت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة بتنفيذ خطتها للموسم الثاني من الحج، وتواصل الفرق الميدانية التابعة للهيئة، تقديم خدماتها لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف، من خلال تطبيق خطة الرقابة لمتابعة مرافق الإيواء السياحي.
وأوضح مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة، المهندس فيصل بن خالد المدني، أن الهيئة تسعى من خلال خطة الحج الموسمية إلى ضبط الأداء بمختلف منشآت الإيواء السياحي، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة، والتحقق من مدى التزام تلك المرافق بتنفيذ الاشتراطات الخاصة بالهيئة، وأن جميع مكاتب الهيئة بالمنطقة والمحافظات التابعة لها تعمل على تكثيف الجولات الرقابية على دور الإيواء، وذلك للتأكد من نظامية الأنشطة السياحية، ومستوى النظافة في قطاع الإيواء، وكذلك تتبع الشكاوى والبلاغات الواردة للفرع من النزلاء والمستفيدين ومعالجتها والتعامل معها وفقا لأنظمة الهيئة ولوائحها التنفيذية، إضافة إلى مراقبة تحقيقها وسائل السلامة في التشغيل.
لجنة دائمة
تستمر اللجنة الدائمة لخدمات الحج والعمرة والزيارة بجامعة طيبة بالمدينة المنورة في تقديم حزمة من الخدمات لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف، وأوضح رئيس اللجنة الدكتور عيسى القايدي، أن اللجنة تسعى إلى تقديم خدمات مميزة في موسم الحج كل عام، من خلال 5 لجان فرعية هي: اللجنة الطلابية، واللجنة الصحية، ولجنة الزيارات التاريخية، واللجنة الإعلامية، واللجنة النسائية، حيث تتوزع مهام اللجنة الطلابية في الإشراف والمتابعة على الأندية الطلابية المشاركة في خدمة الحجاج والزوار والمعتمرين بمشاركة عدد من الأندية الطلابية التطوعية والصحية والجوالة منذ إنشاء اللجنة، سواء في شهر رمضان المبارك أو في موسم الحج بمشاركات عديدة، وقدمت خدمات جليلة لحجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد رسول الله، صلى الله عليه وسلم.
خدمات جليلة
أضاف القايدي، أن اللجنة الصحية تقوم بالتواصل مع الشؤون الصحية والهلال الأحمر لتوزيع أطباء الامتياز وطلاب الكليات الصحية الأخرى في المستشفيات والمستوصفات المحيطة بالمسجد النبوي الشريف، ليقدموا خدمات صحية جليلة لضيوف الرحمن.
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