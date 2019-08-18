5230 حاجا من ضيوف خادم الحرمين يغادرون المدينة المنورة

وعبَّر ضيوف خادم الحرمين الشريفين لدى مغادرتهم المملكة عن سعادتهم بهذه الزيارة الميمونة التي تضمنت الصلاة في مسجد رسول الله - عليه الصلاة والسلام - وزيارة معالم المدينة النبوية، وأداء فريضة الحج، مقدمين شكرهم لخادم الحرمين وولي العهد على هذه المكرمة المباركة.
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حاجا من ضيوف خادم الحرمين يغادرون المدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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