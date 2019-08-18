5230 حاجا من ضيوف خادم الحرمين يغادرون المدينة المنورة

غادر المدينة المنورة أمس 1730 حاجا وحاجة من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تشرف عليه وتنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ليصل إجمالي عدد المغادرين حتى الآن 5230 حاجا وحاجة من 65 دولة، وسط خدمات متكاملة قدمتها اللجان العاملة في الوزارة.

وعبَّر ضيوف خادم الحرمين الشريفين لدى مغادرتهم المملكة عن سعادتهم بهذه الزيارة الميمونة التي تضمنت الصلاة في مسجد رسول الله - عليه الصلاة والسلام - وزيارة معالم المدينة النبوية، وأداء فريضة الحج، مقدمين شكرهم لخادم الحرمين وولي العهد على هذه المكرمة المباركة.