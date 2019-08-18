التحقيق مع متعهد أكياس حصى الجمرات

أوضحت وزارة الحج والعمرة أنه خلال وجود ضيوف الوزارة بمزدلفة لوحظت كمية محدودة من أكياس جمع الحصى لرمي الجمرات وعليها ترجمة خاطئة قد تؤدي إلى بعض اللّبس، وعرض الشيخ يوسف أستس ضيف وزارة الحج والعمرة لموسم حج هذا العام والمحاضر بندوة الحج الكبرى في دورتها الـ44 أن يقوم بتسجيل فيديو لإيضاح ذلك.

وبدأت الوزارة في مساء التاسع من ذي الحجة بالتحقيق مع متعهد أكياس جمع الحصى والجهة المتعاقدة معه والمترجم، وأخذ إفاداتهم وإحالتهم لجهة الاختصاص، والتوجيه بتصحيح الوضع فورًا وتحري الدقة.