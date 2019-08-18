3 قرارات تحدد ملامح عام دراسي جديد

تفتح وزارة التعليم مدارسها اليوم للإداريين وقادة ووكلاء المدارس والمشرفين والمرشدين الطلابيين وأمناء مصادر التعلم ومحضري المختبرات، معلنةً بدء عام دراسي جديد لم تشهده منذ 38 عاماً، تضمن 3 قرارات جديدة تطال مفاصل العمل التربوي أبرزها: تغير سلم رواتب المعلمين والمعلمات، وتدشين المرحلة الأولى لمشروع دمج الصفوف الأولية «بنين وبنات»، إضافة إلى إدراج اللغة الصينية بالمرحلة الثانوية وتعيين معلمين لها.

دعم وتحفيز

بعد سنوات من انتظار تطبيق اللائحة الجديدة لسلم رواتب المعلمين والمعلمات التي أعلن وزراء سابقون منذ سنوات طويلة العمل عليها، مؤكدين أنها ستكون محفزة وداعمة للعملية التعليمية وللمعلمين، أعلنت وزارة التعليم تفاصيلها قبل أشهر ومتوقع إقرارها مطلع العام الهجري الجديد، مؤكدة أنها تأتي داعمة ومحفزة للعملية التعليمية.

تعليقات ومداخلات

لم تهدأ مواقع التواصل الاجتماعية منذ إعلان تفاصيل اللائحة من استفسارات منسوبي وزارة التعليم، واستياء الكثير منهم من جوهر تطوير اللائحة التي ركزت على رواتبهم الشهرية وعلاواتهم السنوية، وتضمنت تعليقاتهم ومداخلاتهم على اللائحة بعض التساؤلات، منها: لماذا رُبطت علاوة المعلم والمعلمة دون سواه من موظفي الدولة باجتياز الرخصة المهنية، ولماذا لا يعتمد على قادة المدرسة في تقييم الأداء؟، فيما وجه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بتشكيل لجنة إشرافية لمتابعة تنفيذ أحكام اللائحة التعليمية وسلم الرواتب، وتشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ أحكام لائحة الوظائف التعليمية وسلم رواتب الوظائف التعليمية، بمشاركة قيادات الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ المهام الواردة في اللائحة سعياً إلى تحقيق العمل التكاملي بين الجهات المعنية، بعد التشاور مع أصحاب المعالي وزير الخدمة المدنية ورئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب.

خطط مدروسة

تنفذ إدارات التعليم مبادرة الطفولة المبكرة التي تستهدف الطلاب والطالبات من عمر 4 إلى 9 سنوات في عددٍ من مدارسها هذا العام في مرحلتها الأولى، وبآلية إسناد مختلفة، وضمن بيئة عمل مناسبة وفق خطط مدروسة، وتتمحور آلية عمل المبادرة في إسناد تدريس طلاب الصفوف الأولية للمعلمات، إضافة إلى التوسع في افتتاح رياض الأطفال وزيادة عدد فصولها الدراسية، فيما تشمل المدارس المستهدفة في مرحلتها الأولى 3 فئات بمدارس المرحلة الابتدائية ذات الطاقة الاستيعابية غير المستثمرة، والمدارس القابلة للإضافة، ونماذج التوسع في الطفولة المبكرة.

3 إدارات

تبدأ وزارة التعليم في تطبيق مشروع تدريس منهج اللغة الصينية ببعض مدارسها الثانوي بمرحلته التجريبية، وتضمنت خطة الوزارة السنوية هذا العام حاجتها لتعيين 24 معلما ومعلمة لتدريس اللغة الصينية بالمرحلة الثانوية في ثلاث إدارات تعليمية «جدة، الرياض، الشرقية»، وعكفت التعليم على عددٍ من الورش واللقاءات الأشهر الماضية لتنفيذ المشروع بشكل يضمن نجاحه.

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تعيين 10 آلاف

أصدرت وزارة التعليم قراراً بتعيين 10028 خريجاً وخريجة، منهم 10007 خريجين وخريجات على وظائف تعليمية بالمستوى الرابع، و21 محضر مختبر على وظائف تعليمية بالمستوى الثاني، اعتباراً من تاريخ مباشرتهم العمل، على ألا تسبق المباشرة تاريخ 1440/12/17.

وأكد القرار على توجيه المرشحين إلى إدارات التعليم في القطاعات وفق الاحتياج والموازنة في القطاعات حسب المؤهل ومرحلته، والتأكيد على المرشحين بأن اعتماد التعيين يستلزم تسليم نتيجة فحص اللياقة الطبية ومسوغات التعيين لإدارات التعليم، ومن لم يسلم كشف اللياقة الطبية فيعتبر ذلك عدولاً منه عن الوظيفية التعليمية.

القرارات الثلاثة

01 تطبيق لائحة سلم الوظائف التعليمية الجديد.

02 تدشين المرحلة الأولى لمشروع دمج الصفوف الأولية.

03 تدريس اللغة الصينية.