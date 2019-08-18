35 مليونا لتجهيز مدارس جازان

كشفت إدارة تعليم منطقة جازان لـ«دوت الخليج» أمس، أن ميزانية الاستعداد للعام الدراسي المقبل بلغت 35 مليون ريال، وتتضمن تنفيذ 10 خطط تطويرية و8 مسارات، مؤكدة أنه تم الانتهاء من عقد الاجتماعات لبدء انطلاقة العام الدراسي الذي سينعكس على أداء المعلمين والمعلمات ورفع مستوى التحصيل الدراسي.

خطط تعليمية

استنفرت إدارة تعليم جازان ومكاتب التعليم التابعة لها بالمحافظات جهودها للعمل على تهيئة الأجواء المناسبة لسير العملية التعليمية، حيث

يبلغ عدد مدارس البنين بالمنطقة 595 مدرسة تضم 70809 طلاب، فيما تبلغ عدد مدارس البنات 709 مدارس تضم 85069 طالبةً، وتم استحداث 46 مدرسة للطفولة المبكرة بدءا من العام الدراسي المقبل.

وشرعت إدارة تعليم جازان في تنفيذ الخطط التي تمثلت في زيارة أمير المنطقة ونائبه واطلاعهما على استعدادات العام الدراسي، ووقوف وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على استعدادات الإدارة، وتأمين المقررات الدراسية والتجهيزات، وتكثيف الاجتماعات المتعددة لمكتب إدارة التحول، واستحداث 46 مدرسة للطفولة المبكرة، وعقد لقاءات تعريفية بها، وتنفيذ الخطط الإعلامية، وتجهيز الميزانية التشغيلية، وتسليمها لقادة وقائدات المدارس، والانتهاء من التجهيزات المدرسية، وبناء مجمعات تعليمية جديدة بالحد الجنوبي من قبل شركة تطوير المباني.

مسارات استعدادية

قال مدير تعليم جازان المكلف ياسر الدويري لـ«دوت الخليج» إن «المسارات الاستعدادية للعام الدراسي تشتمل على تخصيص 18164166 ريالا لنظافة المدارس، و1452834 ريالا للأنشطة الرياضية، و1672439 للمستلزمات التعليمية، مع توزيع المقررات الدراسية وأجهزة التكييف وتجهيز 46 مدرسة للطفولة المبكرة»، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ برنامج المعلم الجديد الذي يستهدف 151 معلما ومعلمة، وبرنامج أسبوع التهيئة لشاغلي الوظائف التعليمية، وتدريب 66 إدارية و 219 معلمة من تعليمي جازان وصبيا للطفولة المبكرة.

وأضاف أنه تم صرف 100 فصل تعاوني و 75 فصلا رياض أطفال، وسيتم قريبا صرف 100 حقيبة رياضيات، وتركيب 80 شاشة تفاعلية، وتركيب 12 مختبرا جديدا، وصيانة 36 مختبرا، مؤكدا أنه تم إنشاء 15 مركزا لمصادر التعلم وصيانة 40 مركزا.

تجهيزات السلامة

بين الدويري أن «الإدارة وفرت تجهيزات سلامة لـ57 مدرسة بأكثر من 5 ملايين ريال، وتركيب إنذار وإطفاء لـ50 مدرسة عن طريق شركة تطوير، وصيانة 200 مدرسة لوسائل السلامة، وطرح 6 عمليات لتجهيزات السلامة التي تم ترسيتها على المقاولين بأكثر من 6 ملايين ريال، لـ125 مدرسة، وطرح 4 عمليات تركيب منظومة أمنية، وكاميرات متكاملة بأكثر من 6 ملايين ريال لـ160 مدرسة بالحد الجنوبي، و 150 مدرسة موزعة على مدارس مكاتب أبوعريش وفرسان وجازان وأحد المسارحة والحرث، وطرح استحداث وصيانة مخارج الطوارئ بقيمة مليوني ريال، وتجهيز أنظمة مراقبة وكاميرات لجميع المباني الإدارية و20 مدرسة بمبلغ تجاوز 700 ألف ريال»، مؤكدا أن الإدارة أكملت تجهيز برنامجها الإعدادي للمعلمين الجدد الذي سينطلق الأحد المقبل ويستمر 5 أيام، مرحبا بهم بمدارس جازان.

إعلام متكامل

أوضح مدير الإعلام والاتصال بتعليم جازان محمد بن إبراهيم النعمي لـ«دوت الخليج» أن «إدارة الإعلام والاتصال أعدت خطة إعلامية لتغطية جميع فعاليات وبرامج الإدارة التي تأتي في مقدمتها الاستعداد للعام الدراسي الجديد والطفولة المبكرة»، مشيرا إلى أنه سيتم تغطية هذه الفعاليات بالصوت والصورة والبث المباشر من خلال الأستوديو التعليمي واللقاءات المباشرة والندوات التعريفية بالطفولة المبكرة وتحرير الأخبار وتصميم الفيديوهات والجرافيك والموشن جرافيك.

35 مليون ريال لتجهيز المدارس

10 خطط تعليمية

8 مسارات استعدادية

595 مدرسةً للبنين

70809 طلاب

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709 مدارس للبنات

85069 طالبةً

46 مدرسة للطفولة المبكرة

أبرز المسارات الاستعدادية

صرف 18 مليون للنظافة.

1452834 للأنشطة الرياضية.

1672439 للمستلزمات التعليمية.

توزيع المقررات المدرسية.

تنفيذ برنامج المعلم الجديد.

151 معلماً جديداً.

صرف 100 فصل تعاوني.

75 فصلاً لرياض الأطفال.

100 حقيبة رياضيات.

تركيب 80 شاشة تفاعلية.

تركيب وصيانة 48 مختبراً.

إنشاء وصيانة 55 مركزاً لمصادر التعلم.