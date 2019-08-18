مدارس عسير بلا تشوهات

مع عودة الكادر التعليمي لمدارسهم، اليوم، تفتح مدارس منطقة عسير أبوابها، بلا تشوهات على جدرانها الخارجية، بعد نجاح المبادرة الميدانية التي أطلقها أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال الشهر الماضي، وشاركت فيها سواعد نحو 5700 طالب وطالبة، وبإشراف المدير العام للتعليم بالمنطقة سعد الجوني، الذي أوضح أن اللجان التنفيذية والميدانية قامت بأعمال كبيرة في تنفيذ المبادرة وضمان نجاحها.

وأوضح أن المبادرة خصصت الرقم الموحد 920004294 من قبل إدارة التعليم لتلقي أي مساعدة في آلية إزالة التشوه، سواء في الأماكن العامة أو المملوكة على حد سواء، عبر فريق مختص يعمل لخدمة المتصل.