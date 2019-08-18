أمير جازان يعزي الحكير

قدم أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، تعازيه ومواساته إلى عبدالمحسن الحكير، وذلك وفاة حرمه موضي بنت محمد الحكير، إثر مرض ألم بها مؤخرا.

وأعرب أمير منطقة جازان عن خالص تعازيه ومواساته لرجل الأعمال عبدالمحسن الحكير، وأبنائه، وكافة أسرته، وذوي الفقيدة، سائلا الله -عز وجل- أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم ذويها وأفراد أسرتها الصبر والسلوان.