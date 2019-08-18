مصادرة 40 كجم من الأسماك ‬الفاسدة ببارق

ورصدت البلدية 10 مخالفات صحية وطبقت الأنظمة والإجراءات بحق المخالفين. وشملت الجولات التفتيشية صوالين الحلاقة أيضاً، حيث تمت مصادرة أدوات غير صالحة للاستخدام. وأوضح رئيس بلدية بارق أحمد عوض البارقي أن «الجولات مستمرة في الصباح والمساء في المحافظة والمراكز التابعة سعياً للارتقاء بجودة الخدمات البلدية وحرصاً على ما يقدم للمستهلك من أغذية وخدمات».
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