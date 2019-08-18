7 فعاليات تجذب زوار محافظة هروب

تهيئة المواقع
قال رئيس بلدية محافظة هروب المهندس أحمد الحكمي لـ«دوت الخليج»، إن «فعاليات عيدنا فرحة تأتي ضمن برامج التنشيط السياحي لمحافظة هروب نتيجة الأجواء الماطرة والإقبال الكثيف الذي تشهده هروب للزوار والمتنزهين، مشيرا إلى أن البلدية قامت بتهيئة العديد من المواقع السياحية لاستقبال الزوار والسياح والمتنزهين».
وأبان أن من أهداف ورؤية بلدية هروب تطوير المواقع السياحية في هروب وطرح بعضها للاستثمار من أجل النهوض بالمحافظة سياحيا.
تنوع البرامج
أوضح رئيس لجنة التنمية الأهلية بهروب جابر معايل الهروبي لـ«دوت الخليج»، «أن فعالية عيدنا فرحة، والتي تستمر على مدى يومين، تضمنت عددا من البرامج التفاعلية والمسابقات الثقافية وعروض الثعابين والفقرات الترفيهية الموجهة للأسرة والطفل»، مضيفا أن التنوع في البرنامج التفاعلية لاقى استحسان الحضور وسط تفاعلهم مع البرامج المقدمة على مسرح الطفل والألعاب الترفية والمسابقات الثقافية والعروض الشعبية.
فعاليات عيدنا فرحة
ألعاب تفاعلية
مسرح الطفل
مسابقات ثقافية
عروض الثعابين
العرضة الشعبية
برامج ترفيهية
برامج للطفل
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