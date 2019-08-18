إتلاف 374 ذبيحة فاسدة في مكة

ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات وبلدية المعابدة الفرعية موقعاً عشوائياً تم استغلاله لإعداد وتحضير العجين وتجهيز الخبز لتوزيعه على المطاعم والفنادق، حيث تم ضبط 230 كيس دقيق، وإتلاف نحو 95 كيلوجراما من العجين المعد للتحضير، وتمت مصادرة 12 طاولة، و34 أسطوانة غاز، وذلك بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة وإدارة مكافحة نواقل المرض والأمراض المشتركة. كما أغلقت بلدية المعابدة مطبخاً عشوائياً بالمنطقة خلال الحملة الرقابية التي قامت بها البلدية ضمن جهودها لتهيئة الأجواء الصحية، وتقديم أرقى الخدمات للمواطنين وضيوف بيت الله الحرام.

من جهة أخرى، أغلقت بلدية العتيبية الفرعية مطبخاً للإعاشة بإحدى العمائر السكنية بالمنطقة، وأتلفت كميات كبيرة من الأطعمة الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك، وتم التحفظ على 18 أنبوب غاز و5 مواقد للنار، إضافة إلى عدد من الأدوات التالفة المستخدمة في تحضير الأطعمة، كما جرى استدعاء صاحب المبنى وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقه.

وضبطت بلدية جنوب مكة الفرعية مستودعاً عشوائياً بمنطقة الحسينية خُصص لتخزين المواد الغذائية بطريقة مخالفة للاشتراطات الصحية، وأتلفت 300 ذبيحة فاسدة بداخل أحد الأحواش الشعبية، وضبطت بالتعاون مع الجهات الأمنية 11 مركبة مخالفة لنقل الذبائح الفاسدة، جرى على إثر ذلك إتلاف 60 ذبيحة أخرى وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.

وفي نطاق بلدية الشوقية الفرعية، أتلف المراقبون الصحيون 14 ذبيحة فاسدة بأحد المواقع السكنية التي تم استغلالها لتخزين اللحوم الفاسدة، كما ضبطت بالتعاون مع إدارة الضبط الإداري وإدارة وحدات الذبح موقعاً آخر لنحر الجمال بطريقة عشوائية، وجرى مصادرة 27 رأساً من الجمال وتم تسليمها لوحدات الذبح.

وصادرت وأتلفت بلدية المسفلة الفرعية مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك، وتسليم العمالة المخالفة للجهات الأمنية المختصة وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم.

وفي السياق ذاته، ضبطت بلدية محافظة بحرة الفرعية 3 سيارات داخل نطاق المحافظة تحمل لحوماً فاسدة غير صالحة للاستهلاك تم ضبطها وحجزها بمقر البلدية حتى الانتهاء من الإجراءات النظامية.